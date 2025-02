Bürokratie, Kosten und die Frage der Migration stellen Schönebecker Unternehmen an Tino Sorge

Schönebeck. - Es ist Wahlkampf, denn am 23. Februar wird der Bundestag neu gewählt. Danach wird sich das Parlament neu aufstellen und die neue Regierung möglicherweise neue Wege beschreiten. Welche es dann sein werden, ist bislang, auch weil der Wahlausgang offen ist, unklar. Konkrete Wünsche, was sich verändern sollte, schilderten die Schönebecker Unternehmer in 90 Minuten den Politikern.