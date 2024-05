Erhöhung der Beiträge für die Kita-Betreuung und Co.: Die Volksstimme befragt Kandidaten für den Gardelegener Stadtrat zu kommunalpolitischen Themen. Im Internview dieses Mal: Gudrun Gerecke (Die Linke).

Kommunalwahl 2024 in Gardelegen

Gardelegen/he/ca. - Gudrun Gerecke (Die Linke) kandidiert erneut für den Gardelegener Stadtrat. Die 70-Jährige frühere Erzieherin stellte sich vor der Kommunalwahl den Fragen der Redaktion.

Kommunalwahl in Gardelegen: Interview mit Gudrun Gerecke (Die Linke) (Interview: Cornelia Ahlfeld, Kamera: Stefanie Herrmann, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Die finanzielle Ausstattung der Kommunen wird immer mehr zum Problem. Es fehlt einfach an Geld. Wie wollen Sie die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Gardelegen sichern? Wäre möglicherweise die Erhöhung von Abgaben, Steuern und Beiträgen, etwa für die Kinderbetreuung, eine Variante? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht.

Gudrun Gerecke: Also in dieser Zeit gibt es von meiner Seite und unserer Fraktion keine Zustimmung zu irgendwelchen Erhöhungen. Wir werden so von Bund und EU geschröpft, es heißt immer nur: „hoch, hoch, hoch“. Tut mir leid, das Stadtsäckel hätte sich bestimmt darüber gefreut, aber im Moment können wir das den Bürgern unserer Stadt nicht zumuten.

Wir reden von Klimaschutz und so weiter. Da verstehen es viele Menschen nicht, dass sie beispielsweise für die Kfz-Zulassung und für den Führerscheinumtausch von Gardelegen nach Salzwedel fahren müssen. Das betrifft für den Führerscheinumtausch allein tausende Inhaber aus dem Raum Gardelegen. Wie sehen Sie die Problematik?

Das sehen wir genauso. Meine Bitte an den neuen Kreistag wäre genau die gleiche, die ich jetzt hier äußere: Ich würde mir wünschen, genauso wie meine Fraktionskollegen, dass wir hier einmal wöchentlich, zweimal im Monat vielleicht einen Posten bekommen oder jemanden, der in der Kreisverwaltung sitzt und alle möglichen Sachen und Anträge mitbringt, so dass die Leute dorthin gehen können, ihr Anliegen vortragen können, vielleicht noch Hilfe bekommen und die Woche darauf oder zwei Wochen später alles wieder abholen können, so dass die Fahrerei hin ist.

Auch wenn der ÖPNV ziemlich gut ist, alle Stunde nach Magdeburg, das geht nur über Gardelegen. Aber trotzdem. Man ist genau dann fertig in der Kreisverwaltung, wenn der Bus weggefahren ist. Meist ist das so. Und die Straßen – wer die 71 fährt bis Salzwedel, der weiß, was da los ist.

Stichwort Kita Berge: Die Kommunen sollten kleine Kitas in den Dörfern erhalten. Das wünschen sich viele Einwohner. Andere wiederum sagen, eine Kinderbetreuung in großen, modernen Kitas wäre besser – mehr Angebote, mehr Möglichkeiten einer vorschulischen Bildung. Welchen Weg sehen Sie in dieser Angelegenheit für die Zukunft?

Also wir denken, es haben beide Kita-Formen eine Daseinsberechtigung, die großen genauso wie die kleinen. Wir haben hier, in unserer großen Stadt ganz, ganz tolle kleine Einrichtungen, wo die Kinder sich wohlfühlen, die toll ausgestattet sind, ebenso die großen Einrichtungen. Es hat jede Einrichtungsart ihren Vorteil, ihren Nachteil. Aber es kommt darauf an, wie das Leben dort gestaltet wird, nicht auf die Größe. Aber wir sollten die Kleinen nicht alle zumachen.