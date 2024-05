Mit Video: Sascha Gille (FDP) hat die Wirtschaft in Salzwedel fest im Blick

Kommunalwahl 2024 in Salzwedel

Salzwedel. - Traditionell die Wirtschaft fest im Blick hat der Spitzenkandidat der FDP für den Salzwedeler Stadtrat: Sascha Gille. Der 52-jährige Vater ist eng mit der Hansestadt verbunden. Dort wurde er geboren, ging zur Schule und arbeitet seit 25 Jahren als Jurist in der Stadt. Sascha Gille stellt sich am 9. Juni erneut zur Wahl für das Gremium.

„Ich bin zum gegenwärtigen Zeitpunkt, auch aufgrund der Infrastruktur in Salzwedel und der wirtschaftlichen Lage, strikt gegen die Ausweisung einer Fußgängerzone“, so der liberale Kandidat. Es sei wichtig für die ältere Bevölkerung, die Innenstadt mit dem Auto erreichen zu können. Ob das Parken im Stadtzentrum, notfalls vor den Geschäften zu halten und schnell etwas besorgen zu können.

Video: Sascha Gille (FDP)

Beim Leerstand in Salzwedel sieht der 52-Jährige die Einwohner mit in der Verantwortung. „Es ist erst einmal an jeden Einzelnen zu appellieren, die Geschäfts- und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort zu nutzen und nicht auf den Onlinehandel auszuweichen.“ Er könne es nachvollziehen, wenn Menschen sagen, „online ist es nun mal billiger“ und obendrein noch mehr Auswahl. Doch es gelte, die heimischen Händler zu unterstützen. „Sonst haben wir irgendwann gar keine mehr.“

Die Probleme der regionalen Wirtschaft sind es, die den Juristen besonders umtreiben. „Das Gewerbe zu halten und notfalls auch zu stärken, ist eine ganz wichtige Aufgabe.“ Auch und gerade mit Blick auf die Gewerbesteuern, die in die klamme Stadtkasse fließen. „Ein wichtiger Baustein für die Gewerbebetriebe wäre auch, den Strom, der hier produziert wird, den Firmen vergünstigt zur Überbrückung der derzeit hohen Energiekosten zur Verfügung zu stellen“, so Gille.

Zudem müsse der Fachkräfteabfluss in andere Regionen unterbunden werden, sagt er. Um Abwanderung zu stoppen, müsse die Attraktivität der Stadt grundsätzlich gesteigert werde. Eine seiner Forderungen dazu: „Elternbeiträge in den Kitas abschaffen!“ Es brauche ein lebenswertes Salzwedel, in dem die Leute sagen, man könne dort gut und gerne mit seinen Kindern leben. „Dann ist die Chance auch relativ groß, dass hier auch weiterhin Menschen wohnen wollen und nicht irgendwann ein Ausbluten von Salzwedel stattfindet.“