Am 9. Juni können die Wähler über einen neuen Stadtrat in Salzwedel entscheiden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel/me. - In sieben Wochen können die Wahlberechtigten der Hansestadt darüber entscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren die Kommunalpolitik in der Einheitsgemeinde bestimmt. Die Parteien und Wählergruppierungen haben sich darauf vorbereitet und in den zurückliegenden Wochen ihre Kandidaten aufgestellt. Der Wahlausschuss hat diese am 9. April zugelassen. Nun haben die Bürger am Sonntag, 9. Juni, die Wahl.