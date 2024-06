Am 9. Juni 2024 wird in Haldensleben ein neuer Stadtrat gewählt. Insgesamt kandidieren 72 Bewerber für die 28 Sitze. Doch wofür stehen Bündnis 90/Die Grünen? Im Volksstimme-Interview spricht Bodo Zeymer für seine Partei.

Haldensleben. - Die Grünen treten zur Stadtratswahl in Haldensleben mit acht Kandidaten an. Einer davon ist Bodo Zeymer.

Im Gespräch mit der Volksstimme hat er die drei wichtigsten Ziele seiner Partei benannt.

Kommunalwahl 2024 in Haldensleben: Bodo Zeymer (Bündnis 90/Die Grünen) im Interview. (Kamera: Kaya Krahn, Schnitt: Christian Kadlubietz)

„Wir haben den Schwerpunkt Kinder und Jugend“, sagt Bodo Zeymer. „Dazu gehört in erster Linie, dass wir ein bisschen was in die Schulen, in die Digitalisierung investieren. “

Zudem stünden die Jugendclubs im Fokus der Grünen, etwa die Arbeitszeiten der Sozialarbeiter aber auch die Jugendlichen mitzunehmen. „Da fehlt in Haldensleben eine Stelle, die das einfängt. Das wäre ein Ziel.“ Zudem wollen sie Kunst, Kultur und Bauen unterstützen. Ein Punkt dabei: Lücken bebauen und nicht nur außerhalb des Stadtgebietes.