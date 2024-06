Elbe-Havel-Land. - Ehrenamtliche Wahlhelfer sind das A und O, um in einem Ort eine Wahl durchzuführen. Zu denen, die bei den Wahlen im Landkreis Stendal Unterlagen ausgeben und nach Wahlschluss Stimmen auszählen, gehört Sigrid Hellwig aus Sandau. Seit 30 Jahren ist sie bei jeder Wahl in ihrem Ort dabei.

Sigrid Hellwig erinnert sich, dass ihr erster Einsatz als Helferin 1994 eine „Riesenwahl“ war, und es gibt langjährige Mitstreiterinnen wie Anke Frost aus Sandau. Damals vor drei Jahrzehnten standen auch „Graue Panther“ auf dem Wahlzettel, ausgezählt wurde bis tief in die Nacht, bis es die Wahlergebnisse gab. So wird es auch zur jetzigen Wahl werden, schätzt sie wie viele andere ehrenamtliche Wahlhelfer in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land.

Dass für die Europawahl der Wahlzettel schon vorgefaltet geliefert wurde, freut sie und die Wähler. Der Zettel passt besser in die Wahlurne. Die anderen, ebenfalls sehr großen Zettel müssen die Leute selbst falten, manchem fällt das nicht leicht.

Das Wahlhelferteam in Sandau bietet schon länger einen ganz besonderen Service für die Wähler an – es liegen Lesebrillen in verschiedenen Stärken bereit. In vielen Wahllokalen der Verbandsgemeinde wird die Wahlbeteiligung höher als in anderen Jahren eingeschätzt.