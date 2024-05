Magdeburg. - Wer setzt sich für Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ein? Und wer für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum? Wie stehen die Parteien zu Klimaschutz und Weltoffenheit? Das sind nur einige der globalen Fragen, die die junge Generation bewegen. Aber auch die kommunalen Themen sind Jugendlichen wichtig. Das wurde beim Workshop des Stadtjugendrings deutlich. Hier wurden Thesen entwickelt, die für die bevorstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni eine Entscheidungshilfe bringen sollen.

Kommunalwahl in Magdeburg: Wahl-O-Mat-Alternative Voto hilft bei Stadtratswahl

„Wir wollen zeigen, dass man was bewegen kann und Mitspracherecht hat.“ Luise Rudolph, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings, kennt die Sorgen und Wünsche der jungen Menschen. Und weiß auch, dass das Interesse an Politik vorhanden ist. Es sei wichtig, die junge Generation dort abzuholen, wo sie ist. Und das versucht der Stadtjugendring als die jugendpolitische Vertretung Magdeburgs durch diverse Formate. Online wie offline. Thesen für den Wahlomaten Voto zu entwickeln, ist ein Teil davon.

Das Onlinetool feierte zur Oberbürgermeisterwahl 2022 Premiere in der Landeshauptstadt. Wurden seinerzeit ausschließlich Jugendthesen integriert, sprechen die Thesen zur Kommunalwahl alle Generationen an. Weil das Voto-Team, das das Tool auch wissenschaftlich begleitet und ausgewertet hat, auch Brückenthesen eingearbeitet hat, die alle Generationen ansprechen. Zu Fragen der Demokratie, zu Wohnen und Verkehr, Steuern und Finanzen, Recht und Sicherheit, Diversität und Einwanderung oder Kultur und Freizeit.

Workshop für Voto in Magdeburg

Beim Workshop in Magdeburg wurden zusätzlich dazu 20 lokale Thesen entwickelt. Die ähnliche Themen bedienen, aber eben spezifischer auf die Situation in der Stadt zugeschnitten sind. Vom Hasselbachplatz bis zum besseren Takt von Bussen und Straßenbahnen. „Die Idee hinter den Thesen ist, dass sie dieses Spektrum, diese Polarisierung zwischen den Parteien deutlich machen, so dass die Nutzer eine Orientierung bekommen“, erklärte Julius Oblong.

Der Mitgründer von Voto reist quer durch Deutschland, um Thesenworkshops zu gestalten. Das entstandene Thesenpaket geht nun raus an die Parteien, die Kandidaten zur Stadtratswahl in Magdeburg aufstellen. Geplant ist, das Tool zum 15. Mai online zu stellen. Gut dreieinhalb Wochen vor der Wahl bleiben dann noch, um seine eigene Meinung mit der der Parteien zu vergleichen. Und zwar dort, wo sich die Jugend aufhält: im Internet. Da die Thesen aber alle Altersgruppen betrachten, können alle Magdeburger mitmachen. Und bekommen so eine Entscheidungshilfe für die Wahl am 9. Juni.

Der Stadtjugendring plant unter dem Slogan „Vote & Vibe“ noch andere Formate, um vor allem Erstwählern zu zeigen, warum sie wählen sollten und wie sie mitgestalten können. So steht an diesem Wochenende ein Filmworkshop in der Villa Wertvoll an. Und am 25. Mai steigt eine Pre-Wahl-Party im Hot in Buckau – mit Infoständen und Musik. Bei solchen Veranstaltungen merke Luise Rudolph, dass die junge Generation alles andere als politikverdrossen ist.