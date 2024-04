Der Termin steht, die Wahlbereiche sind festgelegt, die Parteien sind in den Vorbereitungen: Ein erster Faktencheck zur Kommunalwahl 2024.

Die Kommunalwahlen werfen ihre Schatten voraus. In Magdeburg wird am 9. Juni 2024 ein neuer Stadtrat gewählt.

Magdeburg. Am 9. Juni 2024 finden die Kommunalwahlen statt. Dann sind die Magdeburger dazu aufgerufen einen neuen Stadtrat zu wählen. Die Parteien haben in den vergangenen Monaten bereits ihre Kandidaten und Listen aufgestellt. Auch die Wahlbereiche sind abgesteckt. Ein Überblick über wichtige Eckpunkte zu den Kommunalwahlen in der Landeshauptstadt: