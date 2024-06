Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenerxleben/Rathmannsdorf – Steht eine Wahl an, wird ordentlich die Werbetrommel gerührt. Und natürlich darf auch Bilanz gezogen werden. Was ist erledigt? Was stand zu Beginn der zu Ende gehenden Wahlperiode auf dem Programm beziehungsweise auf dem Wunschzettel, mit denen die Gewählten in die Vertretungen einzogen? Im Fall der Ortschaftsräte sind immerhin fünf Jahre vergangen.