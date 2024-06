Im Endspurt für den Europa- und Kommunalwahlkampf fordert der Linke-Politiker in Bernburg einen Waffenstillstand in der Ukraine und verpasst dem BSW einen Seitenhieb.

Magdeburg - Dass Gregor Gysi Entertainer-Qualitäten hat, ist hinlänglich bekannt. Auch beim Wahlkampf-Auftritt der Linken zur Europa- und Kommunalwahl am Montag in Bernburg steht er kaum auf der Bühne, da hat er die Leute schon gewonnen. Rund 200 sind gekommen, viele aber ohnehin seinetwegen. „Wissen Sie, ich spreche viel lieber in Bernburg als bei ,Maischberger’ mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das kostet mich immer drei Wochen meines Lebens“, ist einer dieser Gysi-Sätze, die in der Kreisstadt des Salzlandkreises fallen.