Online-Talk hier live Livestream: Gibt es zu wenig Bildung und zu wenige Fachkräfte im Salzlandkreis?

„Wahl lokal“ startet im Salzlandkreis durch: Am Mittwoch, den 08. Mai 2024 um 18 Uhr gibt es hier den ersten Live-Talk zur Kommunalwahl am 9. Juni. Zum Auftakt geht es mit dem Kreisschülersprecher, einer Vertreterin des Kreiselternrates und der Agentur für Arbeit um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft - und um das, was in der Gegenwart falsch läuft.