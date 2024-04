Für den Stadtrat in der Bodestadt haben sich Bewerber aus sechs Parteien sowie zwei Wählergruppen aufstellen lassen. Dazu kommt ein Einzelbewerber. Wer sich aufstellen lassen hat.

Am 9. Juni wird in Staßfurt ein neuer Stadtrat gewählt. 85 Frauen und Männer werden sich zur Wahl stellen.

Staßfurt - Am 9. Juni wird in Staßfurt ein neuer Stadtrat gewählt. Wie schon 2019 wird der Stadtrat 36 Sitze haben. 85 Frauen und Männer stellen sich dabei zur Wahl, die die Interessen der Wähler vertreten wollen. Gut ist: Die Anzahl der Kandidaten ist nach oben gegangen. 2019 waren es noch 78 Frauen und Männer, die in den Stadtrat wollten, teilt Wahlleiterin Antje Herwig mit.