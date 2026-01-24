weather schneeschauer
Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann hat den Sozialdemokraten beim Listenparteitag am Samstag in Burg (Jerichower Land) Mut zugesprochen.

Von Michael Bock Aktualisiert: 26.01.2026, 08:57
Armin Willingmann ist SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2026 in Sachsen.Anhalt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Burg - Willingmann wurde mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gewählt. In einer von den mehr als 100 Delegierten umjubelten Rede sagte Willingmann, es sei schwierig, in einer „Aufregungsdemokratie“ Kurs zu halten.