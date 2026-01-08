Der geplante Rücktritt von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sorgt für scharfe Kritik bei AfD, Linken, Grünen und dem BSW.

Die CDU Sachsen-Anhalt bereitete bereits Neujahr mit einem Plakat auf den Wechsel vor. Jetzt soll es schnell gehen: Noch im Januar will Ministerpräsident Reiner Haseloff zurücktreten.

Magdeburg - Wie reagieren die Parteien in Sachsen-Anhalt auf den geplanten Haseloff-Rücktritt als Ministerpräsident? Die SPD teilte mit, ein möglicher Wechsel im Amt sei mit den Koalitionspartnern zu klären. Darüber werde im Landesvorstand beraten: „Unser Interesse gilt dem Fortbestand der Deutschland-Koalition.“