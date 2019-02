Das WM-Wirrwarr der Eisschnellläufer soll ein Ende haben. Ab der Saison 2020/21 wird es nur noch einen Welttitelkampf auf der 400-Meter-Bahn geben. Aber der Weg bis dahin ist noch mit Schwierigkeiten gespickt.

Inzell (dpa) - Aus 3 mach 1: Im Eisschnelllauf stehen in den kommenden Jahren gravierende Veränderungen des Wettkampf-Kalenders an.

Einzelstrecken-WM, Mehrkampf-WM und Sprint-WM - mit insgesamt drei Weltmeisterschaften hatten die Eisschnellläufer bislang ein Alleinstellungsmerkmal im Wintersport, das in der Öffentlichkeit oftmals zu Irritationen führte.

Das soll nun ein Ende haben. Die Internationale Eislauf-Union ISU beschloss auf ihrem Kongress schon im vergangenen Sommer in Sevilla, dass ab 2020/21 nur noch ein Welt-Championat für alle Sparten des Eislaufens auf der 400-Meter-Bahn ausgetragen wird. Die Modalitäten sind aber noch völlig ungeklärt.

Wie lange wird die künftige "Super-WM" dauern? Sollen dann immer noch inflationär 20 Medaillensätze vergeben werden? "Noch bleibt ungeklärt, ob die WM künftig über vier, fünf oder sogar sechs Tage geht und in welcher Reihenfolge die einzelnen Disziplinen ausgetragen werden", berichtete der Sportdirektor der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG, Matthias Kulik, von einer angeregten Diskussion in Salzburg.

Experten der nationalen Verbände hatten dabei im Vorfeld der WM von Inzell verschiedene Szenarien durchgespielt. DESG-Präsidentin Stefanie Teeuwen findet es grundsätzlich positiv, dass sich die ISU in dieser Form öffnet und mit den Verbänden alle Problemstellungen durchgeht.

Angedacht ist, dass Athleten die Chance bekommen, auf allen vier Distanzen anzutreten, dort Medaillen gewinnen können und der Beste auf allen vier Strecken der neue Mehrkampf-Weltmeister ist. Beschlossen werden sollen alle jetzt besprochenen Modalitäten erst im Sommer 2020 beim nächsten ISU-Kongress in Thailand.

Völlig offen bleibt derzeit auch, ob beispielsweise das 500- und 1000-Meter-Rennen auf der Einzelstrecke auch gleich in die Wertung für die Sprint-WM eingehen soll und ob beide Strecken zur Titelvergabe dann wie bisher üblich ein zweites Mal gelaufen werden.

Auch der genaue Zeitpunkt der neuen "Super-WM" ist noch nicht beschlossen. Fest steht aber, dass es schon in der nächsten Saison als Zwischenschritt zur neuen Groß-WM nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Weltmeisterschaften geben wird. Dann werden Mehrkampf- und Sprint-WM nach dem Modell der Europameisterschaften an einem Wochenende am selben Ort stattfinden. In den Olympia-Jahren wird es dann künftig gar keine WM im Eisschnelllauf mehr geben.

