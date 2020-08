Forscher entdecken einen Millionen von Jahren alten Riesenkranich-Schädel in einer Grabungsstätte im Allgäu. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Karl-Josef Hildenbrand

Wissenschaftler machen in einer Grabungsstelle in Pforzen einen Riesenfund. Der entdeckte Kranich könnte am Beginn einer Evolutionskette stehen.

Pforzen/Tübingen (dpa) - Den Schädel eines rund elf Millionen Jahre alten Riesenkranichs haben Forscher im Ostallgäu gefunden. Bei dem Fossil aus der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen handle es sich um den frühesten Nachweis eines großen Kranichs in Europa, teilte die Universität Tübingen mit. Die neu entdeckte Art stehe möglicherweise am Beginn der Evolution der Echten Kraniche (Gruinae). Das Tier dürfte demnach der größte Vogel zu Lebzeiten von "Udo" gewesen sein - einem zweibeinigen Menschenaffen, dessen Fund in der Hammerschmiede im vergangenen Jahr Annahmen zur Evolution des aufrechten Gangs infrage gestellt hatte. Der Kranich sei 1,75 Meter groß gewesen und habe Spannweiten bis zu 2,80 Meter besessen, sagte Gerald Mayr vom Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt. Der Schnabel des Vogels deutet laut Grabungsleiter Thomas Lechner darauf hin, dass der Riesenkranich an offenem Süßwasser lebte. Solche Lebensräume seien damals im Allgäu vorherrschend gewesen. Über ihre Analysen berichten die Forscher im Fachmagazin "Journal of Ornithology". © dpa-infocom, dpa:200803-99-25915/2 Studie zum Fund

Schlagwörter zum Thema: Bayern | Baden-Württemberg | Paläontologie | Tiere |