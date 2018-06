Silvio Bankert (rechts) gehört seit Sommer 2017 zum Trainerstab von Jens Härtel. Demnächst will der ehemalige Abwehrspieler (Cottbus, Chemnitz, FCM) die A-Lizenz erwerben. Foto: Eroll Popova

Seit einem Jahr vestärkt Silvio Bankert den Trainerstab von Jens Härtel beim 1. FC Magdeburg.

Magdeburg l Dass Silvio Bankert 2016 seine Karriere als Fußball-Profi im Alter von gerade mal 30 Jahren beendete, kam damals für viele etwas überraschend. Auch der ehemals eisenharte Abwehrspieler, von 2008 bis 2010 und erneut von 2014 bis zu seinem Laufbahnende in Diensten des FCM, schien damals etwas überrumpelt. Klar war, Bankert wollte im Fußball bleiben – ob im Management oder als Trainer, das wusste er nicht so genau. „Aktuell kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als für den FCM als Trainer zu arbeiten“, sagt er zwei Jahre später.

Nach einem Jahr im Nachwuchsleistungszentrum an der Seite von U-19-Trainer Thomas Hoßmang stieß Bankert im Sommer 2017 zum Trainerstab von Cheftrainer Jens Härtel. Dessen Co-Trainer Ronny Thielemann begann vor einem Jahr an der Hennes-Weisweiler-Akademie die Ausbildung als Fußball-Lehrer – aufgrund der langen Präsenzphasen in Hennef brauchte Härtel Verstärkung.

Vertrauen war von Beginn an da

Bankert, derzeit mit Frau Franziska und den Söhnen Levi (5) und Marlo (2) im Urlaub, blickt mit Stolz und auch einer Portion Erleichterung auf sein erstes Trainer-Jahr im Männerbereich zurück. „Sportlich war es natürlich eine Sensationssaison, die wir uns so nicht erträumen konnten. Dementsprechend fällt auch mein Fazit aus. Ich selber habe viel dazugelernt, in Sachen Spiel- und Gegneranalyse und Trainingssteuerung“, sagt Bankert.

Der frühere Abwehrspieler (u.a. Energie Cottbus, Chemnitzer FC) habe von Anfang an das notwendige Vertrauen gespürt. „Das ganze Zusammenspiel im Trainer- und Funktionsteam hat ganz wunderbar geklappt. Wir hatten eine gute Hierarchie, jeder hatte seine Rolle, und wir sind noch ein Stück mehr zusammengerückt“, blickt Bankert zurück. Auch die Mannschaft – mit großen Teilen hat er noch zusammen gespielt – habe es ihm leicht gemacht. „Der eine oder andere hat natürlich probiert, die Grenzen auszutesten – insgesamt war aber der Umgang von großem Respekt geprägt.“ Dass er selber zehn Jahre als Profi spielte, habe sehr geholfen. „Dadurch konnte ich besser verstehen, wie sich die Spieler nach Entscheidungen des Trainers fühlen.“

Co-Trainer will A-Lizenz

Schon vor dem Zweitliga-Aufstieg war klar, dass Bankert (Vertrag bis 2019) weiter zum Trainerstab von Härtel gehören wird. Nach der Rückkehr von Thielemann im März setzte er sich deshalb gleich wieder auf die „Schulbank“, machte in Berlin die Elite-Lizenz. Demnächst will der 32-Jährige die A-Lizenz erwerben. Eine Karriere als Trainer scheint also nun vorgezeichnet, oder? Bankert: „Mal sehen. Auf jeden Fall sind die Erfahrungen beim FCM mit der U 19 und jetzt im Profibereich extrem wertvoll für mich.“

● Wie der FCM am Freitag mitteilte, wurde der bis 2019 laufende Vertrag mit Torwart Lukas Cichos (22/an FSV Zwickau ausgeliehen) vorzeitig zum 30. Juni 2018 aufgelöst. Cichos wechselt wie der Ex-Magdeburger Lukas Novy (zuletzt Auerbach) zu RW Erfurt.

