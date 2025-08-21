Am 20. August sind auf der B 184 zwischen Moritz-Mühle und dem Abzweig Moritz ein Opel und ein Audi zusammengestoßen. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Bundesstraße 184: Nahe Zerbst stoßen zwei Pkw zusammen - zwei Personen werden verletzt

Auf der B 184 sind nahe des Abzweig Moritz zwei Pkw zusammengestoßen.

Zerbst - Ein 29-jähriger Mann war mit einem Pkw Opel am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der B 184 aus Zerbst kommend in Fahrtrichtung Magdeburg unterwegs, als der junge Mann in der Nähe des Abzweigs Moritz von seiner Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten ist.