Jetzt steht fest, wann genau der 1. FC Magdeburg die Drittliga-Spiele 5 bis 10 absolviert. Es gibt zwei Ostduelle unter Flutlicht.

Magdeburg (vs) l Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 5 bis 10 in der 3. Liga bekannt gegeben. Demnach bestreitet der 1. FC Magdeburg die Ostduelle gegen den Chemnitzer FC und den FC Carl Zeiss Jena unter Flutlicht. Das teilte der 1. FC Magdeburg am Freitag mit.

Zugleich macht der FCM darauf aufmerksam, dass Kartenreservierungen nicht entgegengenommen werden.

Das sind die Spiele 5 bis 10:

Freitag, 16. August 2019, 19 Uhr: Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg

Samstag, 24. August 2019, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 München

Montag, 2. September 2019, 19 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Magdeburg

Freitag, 13. September 2019, 19 Uhr: 1. FC Magdeburg gegen MSV Duisburg

Samstag, 21. September, 14 Uhr: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg

Freitag, 27.Septebmer 2019, 19 Uhr: 1. FC Magdeburg gegen FC Würzburger Kickers

Hier geht es zum kompletten FCM-Spielplan.

Hier geht es zum FCM-Blog.