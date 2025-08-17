Eine bittere Schlappe erlitt der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Das Match zwischen Nietleben und Dölau ist mit einer deutlichen 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Spieler Nummer 9 (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hinkt 0:2 hinterher – Minute 34

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 9 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (69.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Neutag (10. Möhwald), Scharschuh, Preuß (64. Zeug), Rosenheinrich (26. Kappen), Wendt (82. Alali), Silber, Müller, Ruppe (82. Forisch), Seidel

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, Junghardt, Henze (46. Riedel), Kaplanidis (42. Ecke), Nietschmann (46. Khalel), Tyfko (28. Klein)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35