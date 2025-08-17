Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der SV Union Heyrothsberge am Sonntag nicht, als sie sich vor 34 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den MTV 1887 Welsleben geschlagen geben musste.

0:2 – SV Union Heyrothsberge verliert auf dem heimischen Platz klar gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Vor 34 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hoffmann mit 0:2 (0:1) gegen Welsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Jan Luca Filax traf für den MTV 1887 Welsleben in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

SV Union Heyrothsberge hinkt 0:2 hinterher – 47. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Fynn-Luca Wagner (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (47.). Mit 2:0 verließen die Welsleber den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Biederitzer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Sensenschmidt, Karmrodt, Ursu, Ziemann, Irps (32. Hrachowitz), Hobohm, Hanke, Kadriu, Felter, Montag

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Brych (36. Holm), Bernau (46. Gloria), Löbel, Filax, Richter, Brych, Al-Alwan, Marx, Wagner, Hellige

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34