Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich der SV Merseburg 99 vor 37 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Alsaleh den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der Merseburger entschieden. Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Kersten (76. Meyer), Rabe (72. Reci), Ryll, Bohm (72. Alsaleh), Herashchenko, Pietrzak, Geisler, Daoud (76. Hoffmann), Ahmad (63. Idrizovic), Alhussein Alramadan

SG Döllnitz: Petzold – Voigt (63. Mehlhose), Seifert, Trisch, Lizon, Bültermann, Querfeld, Harmatha, Eckert, Ofiara, Schumacher (80. Mauder)

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37