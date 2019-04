Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Mittwoch ein Testspiel gegen den Oberligisten FSV Luckenwalde mit 5:1 (3:0) gewonnen.

Magdeburg l Nico Hammann konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Nach dem 5:1 (3:0) im Test gegen den Oberligisten FSV Luckenwalde musste der Mittelfeldspieler lange überlegen, wann er das letzte Mal ein Tor geschossen hatte. „Ich glaube, das war beim 2:0 gegen Fortuna Köln in der vergangenen Saison“, sagte er.

Hammann trifft doppelt

Hammann erinnerte sich richtig: Ende April traf er gegen Köln per Freistoß. Am Mittwoch trug sich Hammann gegen Luckenwalde gleich zweimal in die Torschützenliste ein (60./71.), einmal davon erneut per Freistoß. „Das war ein gutes Gefühl“, sagte Hammann. Und: „Der Trainer weiß, dass ich da bin, wenn er mich braucht.“ Die weiteren Treffer erzielten Philip Türpitz (6./30./FE) und Marius Bülter (19.).

FCM-Coach Michael Oenning wechselte munter durch. Nur Dennis Erdmann und Aleksandar Ignjovski fehlten. Erdmann klagte über Unwohlsein, Ignjovski über einen Pferdekuss. „Das waren reine Vorsichtsmaßnahmen“, gab Oenning Entwarnung.

Spielpraxis für Christian Beck

Auch Kapitän Christian Beck durfte nach seiner Verletzung Spielpraxis sammeln. „Für Christian war das Spiel wichtig für den Kopf – im wahrsten Sinne. Er hat hatte keine Probleme“, freute sich Oenning.

Beck selbst war auch zufrieden: "Das Wichtigste war, dass die Kopfbälle gleich gut funktioniert haben. Ich hatte deshalb gar keine Blockade im Kopf. Ich hätte gerne noch ein Tor geschossen, der Rest kommt aber bestimmt in den kommenden Tagen."

FCM, 1. Halbzeit: Seidel - Rother, T. Müller, Schäfer, Perthel - Kirchhoff (30. Hammann) - Laprévotte, Preißinger - Türpitz (30. Lewerenz) - Lohkemper, Bülter (30. Beck).

FCM, 2. Halbzeit: Seidel - Costly, Handke, Brégerie, Niemeyer - Hammann - Butzen, Weil - Chahed, Beck, Lewerenz (61. Kwadwo).

FSV Luckenwalde: Tix - Koplin, Budde, Kwiatkowski, Bogdan - J. Schmidt (55. St. Müller), Flath (46. Hadel), Hennig, Göth - P. Borowski, Silva Magalhaes.

Tore: 1:0 Türpitz (6.), 2:0 Bülter (19.), 3:0 Türpitz (30./Foulelfmeter), 3:1 Hennig (57.), 4:1, 5:1 Hammann (60./71.). – Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma). – Zuschauer: 230

