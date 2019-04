In der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Magdeburg am Ostersonntga auf SSV Jahn Regensburg. Archivfoto: Sportfotos_MD/Possiencke

Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Jahn Regensburg. Das Spiel FCM gegen SSV ist im TV und als Stream zu sehen.

Magdeburg (vs) l Am Sonnabend (13 Uhr) empfängt der 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena SV Darmstadt 98. Das Hinspiel im Darmstädter Merck-Stadion am Böllenfalltor verlor der FCM mit 1:3. Nach dem 2:1 beim Hamburger SV will der FCM zu Hause gegen die Lilien aus Darmstadt nachlegen.

Das Spiel FCM gegen SSV am 21. April gibt es live nur im Bezahlfernsehen. Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie. Die Samstagskonferenz beginnt bereits um 13 Uhr. Kommentator des Einzelspiels ist Ulli Potofski, die Konferenz kommentiert Markus Gaupp, so Sky.

Im Live-Stream gibt es die Partie ebenfalls zu sehen - bei SkyGo. Beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Höhepunkte 40 Minuten nach Abpfiff gezeigt.

Den Liveticker zum Spiel FCM gegen den SSV Jahn Regensburg gibt es am Sonnabend hier.