Cynthia Schilling wartet monatelang auf den Einbau von Stromzählern. Die Folge: Mietausfälle und abgesprungene Interessenten. Warum sich ein einfacher Vorgang beim Netzbetreiber über einen langen Zeitraum hinzieht.

Cynthia Schilling verwaltet ein Mehrfamilienhaus in Oschersleben. Über Monate muss sie auf den Einbau von vier Stromzählern warten.

Oschersleben - Was als Routine begann, entwickelt sich für Cynthia Schilling zu einem monatelangen Ärgernis. Die Oschersleberin verwaltet seit dem Sommer 2025 ein Mehrfamilienhaus im Zentrum der Bodestadt. Das Gebäude hatte zuvor die Lebensgefährtin ihres Bruders gekauft. Vier der insgesamt sechs Wohnungen stehen derzeit leer. Noch geht Schilling davon aus, dass es ein Leichtes sei, neue Mieter zu finden.