Luka Sliskovic (r.) wird künftig für den FCM auflaufen. Zuletzt spielte er in der Schweiz beim FC Winterthur. Foto: imago images

Der 1. FC Magdeburg hat sich mit Luka Sliskovic verstärkt. Der 25-jährige Offensivspieler kommt vom Schweizer Zweitligisten FC Winterthur.

Dennis Uhlemann hat Journalistik/Medienmanagement in Magdeburg studiert. Seit Januar 2020 ist er als Sportredakteur bei der Volksstimme. dennis.uhlemann@volksstimme.de ›

Der FCM hat sich mit einem weiteren Spieler für die Offensivabteilung verstärkt. Luka Sliskovic wechselt zum 1. FC Magdeburg und unterschreibt beim Drittligisten einen Dreijahresvertrag.

Sliskovic spielte zuletzt in der zweiten schweizerischen Liga beim FC Winterthur. Der 25-Jährige war dabei nicht nur Stammspieler, sondern auch einer der Topscorer der Liga. Der in der Schweiz geborene Österreicher, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Außen eingesetzt werden kann, brachte es in 34 Einsätzen auf 14 Tore und sechs Vorlagen.