Der 1. FC Magdeburg tritt in der 3. Fußball-Liga beim 1. FC Kaiserslautern an. Das Spiel FCK gegen FCM gibt es hier im Blog und Ticker.

Kaiserslautern / Magdeburg (vs) l Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 3. Fußball-Liga am Sonnabend den 1. FC Magdeburg. Anstoß auf dem Betzenberg ist um 14 Uhr.



Der FCK ist 14. der Tabelle und empfängt mit dem FCM den Tabellenneunten. Der FCK hat mit Boris Schommers einen neuen Trainer für den entlassenen Sascha Hildmann - nach dem 1:6 beim SV Meppen. Der 1. FC Magdeburg kam zuletzt über zwei 1:1 gegen Carl Zeiss Jena und MSV Duisburg nicht hinaus.



