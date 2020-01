Dritter Streiktag bei Ameos: In Aschersleben tauchte eine Heuschrecke auf - aus Hildesheim.

Aschersleben/Staßfurt l Mit einer Heuschrecken-Figur voran haben am Mittwoch 200 Krankenschwestern, Ärzte und Pflegekräfte in Aschersleben demonstriert. Kollegen einer Ameos-Klinik in Osnabrück hatten sie mit einem Laster transportiert, um die Streikenden zu unterstützen. Sie hatten die Figur – Symbol für ein vereinnahmendes Wesen, das man doch gemeinsam in Ketten legen könne – bei ihrem erfolgreichen Streik 2016 eingesetzt.

Am Mittwoch setzten rund 300 Ameos-Mitarbeiter in Staßfurt, Bernburg, Haldensleben und Schönebeck den Arbeitskampf fort. „Wir halten durch und wollen unsere Forderungen durchsetzen“, sagte eine Staßfurter Schwester in Aschersleben. Einer der streikenden Ärzte der Geriatrie in Staßfurt erklärte: „Wir unterstützen unsere Schwestern, denn ohne Pflegepersonal schaffen wir es nicht.“

Am Donnerstag wird Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) beim Streik in Schönebeck erwartet.