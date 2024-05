Musik, Theater und Literatur - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 15.5.2024, in Magdeburg.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 15. Mai 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Trio Magado am Tresen in der Magdeburger Xampanyeria

Am 15. Mai ist das Trio Magado mit Thomas Kapun, Aisel Kapun und Ronald Vitzthum zu Gast am Tresen der Xampanyeria im Breiten Weg 226. Die Musiker sind Mitglieder der Magdeburgischen Philharmonie.

Auf dem Programm stehen so einige Überraschungen. Jeden Monat sind Musiker der Magdeburgischen Philharmonie und des Theaters zu Gast am Tresen der Xampanyeria und verzaubern das Publikum mit Leidenschaft, Humor und den schönsten Klängen ihrer Instrumente. „Klassik am Tresen“ ist eine Veranstaltungsreihe der Philharmonischen Gesellschaft Magdeburg und der Xampanyeria. Los geht’s 19.30 Uhr in der Cava-Kultur-Bar.

Magdeburger Lesebühne und das Theater in der Stadtbibliothek

Aus dem „Nähkästchen“ plaudert die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen…“ bei ihrem nächsten Auftritt am Mittwoch, 15. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109. Auch diesmal durfte das Publikum selbst das Thema vorab bestimmen und die Wahl fiel auf „Theater“.

Allen voran Lesebühnen-Mitglied Sandy Gärtner verbringt als „Theater-Gärtnerin“ ihr Leben auf und hinter den „Brettern, die die Welt bedeuten“. Die studierte Theaterwissenschaftlerin und selbständige Theaterpädagogin war Dramaturgin, Regisseurin und künstlerische Leiterin an verschiedenen Häusern und engagiert sich für eine Vielzahl von Projekten insbesondere für Kinder, Frauen oder Menschen mit Einschränkungen.

Ihr Kollege Lars Johansen steht sogar bereits seit 1982 auf der Bühne und ist vielen Menschen noch bestens aus dem Kabarett „Die Kugelblitze“ bekannt. Man darf außerdem gespannt sein, was der Musikerin Jessica Denecke und dem preisgekrönten Poetry-Slammer Leonard Schubert, die das Lesebühnen-Quartett komplett machen, zum Thema einfällt. Beide verfügen ebenfalls über reichlich Erfahrung mit der Schauspielerei.

Wie stets erwartet das Publikum eine temporeiche Mischung aus Prosa, Lyrik, Stand-up-Comedy und Musik. Die Texte der vielseitigen Künstler entstehen erst exklusiv zur jeweiligen Show.

"Goethe-Schiller - Auf das Beste gekürzt" im Magdeburger "Guck mal!"

Das Theater Buffo präsentiert eine besondere Aufführung von Goethes und Schillers Werken. Unter dem Titel "Goethe-Schiller - Auf das Beste gekürzt" wird eine Auswahl der bedeutenden Werke der beiden deutschen Dichter auf die Bühne gebracht. Die Aufführung findet am 15. Mai 2024 von 19:30 bis 22:00 Uhr im Kulturzentrum "Guck mal!" in Magdeburg statt. Dieses befindet sich in der Babelsberger Straße 9.

In der Ankündigung heißt es: "Sie haben Don Carlos noch nie so richtig verstanden? Kein Problem, das ändern wir. Stella und Clavigo haben Sie nicht gelesen? Müssen Sie auch nicht. Für den Faust haben Sie nicht genug Sitzfleisch? Hier müssen Sie nicht leiden.

Fragen über Fragen, die wir alle beantworten werden – vielleicht."

Geschichte: "Staatsjugend im 20. Jahrhundert" ist in der Magdeburger Stadtbibliothek Thema

Im 20. Jahrhundert als "Zeitalter der Extreme" zählten auch in Deutschland staatliche Jugendorganisationen zu den Merkmalen der ideologisch verfeindeten Systeme. Der Historiker Michael Münchow untersucht diese Organisationen - die Hitler-Jugend und die Freie Deutsche Jugend - in Hinblick auf Gemeinsamkeiten

und Unterschiede und zieht Schlussfolgerungen für die Gegenwart.

Der Vortrag findet in der Magdeburger Stadtbibliothek statt. Beginn ist im Breiten Weg 109 um 17 Uhr.

Gespräch und Lesung mit Anne Rabe im Forum Gestaltung

Anne Rabe, geboren 1986, ist Dramatikerin, Drehbuchautorin und Essayistin. Ihre Theaterstücke wurden mehrfach ausgezeichnet. Als Drehbuchautorin war sie Teil der Kultserie "Warten auf’n Bus". Seit mehreren Jahren tritt sie zudem als Essayistin und Vortragende zur Vergangenheitsbewältigung in Ostdeutschland in Erscheinung. Anne Rabe lebt in Berlin. »Die Möglichkeit von Glück« ist ihr Prosadebüt, das 2023 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand.

Mit ihrem Buch "Die Möglichkeit von Glück" ist sie am 15.5. ab 19 Uhr zu einer Lesung im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu Gast. Im anschließenden Gespräch spricht die Historikerin Carsta Langner mit Anne Rabe über die langen Linien des Autoritarismus und der rechten Gewalt im Osten, über das gesellschaftliche Schweigen, dem fehlenden intergenerationalen Austausch und ostdeutsche Wut. Und sie fragt auch, was es jetzt politisch und zivilgesellschaftlich braucht, um rechtsextreme Mehrheiten in den Parlamenten zu verhindern.

Josef Schaf will auch einen Menschen“ im Magdeburger Puppentheater

Eine simple und doch umwerfende Idee: Die Tiere haben das Sagen, die Menschen leben in Käfigen und haben nur ab und zu Freigang. Mit Josef Schaf will auch einen Menschen hat Kirsten Boie ein Kinderbuch geschrieben, das witzig und hintergründig ist und nun erstmals auf einer Theaterbühne zu erleben ist. Premiere hatte „Josef Schaf will auch einen Menschen“ in einer Fassung von Miriam Locker für ein Publikum ab sechs Jahren am 27. April. Nun stehen weitere Vorstellungen auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg.

Auf der Bühne agieren Linda Mattern, Lennart Morgenstern. In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Für die Dramatik sorgt die Bearbeitung vor allem durch das Einbeziehen von Videosequenzen, die von Comic bis Scherenschnitt reichen. Das geschieht sehr geschickt in der Regie von Hans Jochen Menzel, während die Puppen, insbesondere die Tierfiguren von Peter Lutz und Udo Schneeweiß, ideal mit der per Hand und Fuß angetriebenen Drehbühne korrespondieren.“

Die Geschichte: Alle in der Klasse haben einen, nur er nicht und das ist echt nicht fair! So geht Josef Mama und Papa Schaf gehörig auf die Nerven. Er will auch endlich einen eigenen kleinen Hausmenschen! Und dann blinzelt ihm eines Tages aus dem Geburtstagspaket Bubi entgegen, welcher Anzug und einen schicken Hut trägt und ausgesprochen höflich ist. Jetzt hat Josef Verantwortung und eine ganze Menge zu tun, er füttert seinen Bubi, macht den Käfig sauber und geht mit ihm spazieren. Doch dann geschieht etwas, womit Josef nicht gerechnet hätte.

"Josef Schaf" wird am 15. Mai um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gezeigt.

Check den Hassel mit Herbert Beesten

Der Hasselbachplatz – seit über 100 Jahren Treff- und Kreuzungspunkt der Magdeburger. Ein dichtbewohntes, urba­nes Wohnquartier mit wunderschönen Gebäuden aus der Gründerzeit. Für Generationen Treffpunkt, Ausgehmeile, Ort für Siegesfeiern, Subkultur, Demozüge, Arztbesuche, Verkehrs­knoten­punkt, Umsteigemöglichkeiten, Auseinander­setzungen, Liebe, Leid und Fröhlichkeit. Der Hassel, Platz der „Niemals- Müden” und Absatzmarkt für viele Mythen.

Lesen Sie auch: Rundgänge in Magdeburg: Hier geht es um Geheimnisse vom Hassel

Bei der soziokulturellen Führung "Check den Hassel" können die Besucher ins Leben des Platzes eintauchen. Treff ist um 19 Uhr an der Einmündung der Liebigstraße auf den Hassel.

Schicksalsjahr 1989 in der Evangelischen Studierendengemeinde

In der Evangelischen Studierendengemeinde steht auch für den 15.5. ein Themenabend an. Die Einrichtung befindet sich in der Neustädter Straße 6.

Dieses Mal geht es um 1989 als Schicksalsjahr der DDR. Gesprächspartner ist Domprediger i.R. Gieselherr Quast. Er ist einer jener Menschen, die die Wendezeit in Magdeburg mitgeprägt haben.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik.

Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert, sei es auf der Orgel, mit Musikgruppen oder Sängern“, so Dorlies Bunge aus dem evangelischen Kirchspiel Magdeburg-Süd. Sie organisiert die „Mittwochsmusiken“. Zum Auftakt am kommenden Mittwoch, 15. Mai, wird sie selbst an der Orgel sitzen. Dazu spielen die Bläser des Posaunenchores St. Ambrosius. Im Mai sind dann noch zwei weitere Instrumentalkonzerte geplant, worauf im Juni „eine Reihe Orgelkonzerte mit hervorragenden Organisten unserer Stadt, beispielsweise auch dem Domkantor Christian Otto“, folgen soll. Die Konzerte gehen bis in den September.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

"Die Metamorphose der Plastiktüte" im MDR-Landesfunkhaus

Die Künstlerin Patricia Kranz präsentiert unter dem Titel "Die Metamorphose der Plastiktüte" eine Ausstellung mit Fotografien und Objektkunst im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg. Die Ausstellung, Teil der Reihe "Kunst im Funkhaus", läuft bis zum 20. Mai.

Kranz beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit dem Thema Plastiktüten und transformiert diese durch verschiedene technische Verfahren in skulpturale Wand- und Bodenobjekte. Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich nun auf die Makroansichten dieser Objekte, die zu abstrakten, farbigen Bildwelten führen. Die Ausstellung präsentiert Werke aus den Werkserien "Networks" und "Splash". Kranz beschreibt ihre Herangehensweise als Verbindung von bildhauerischer Arbeit und fotografischem Medium, wodurch sie ihre Objekte in die Zweidimensionalität zurückführt. Die Ausstellung bietet Einblicke in die vielfältigen transformatorischen Prozesse und die malerischen Qualitäten ihrer Arbeiten.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für die "Pi" um 20 Uhr in der Klosterkirche im Kunstmuseum Magdeburg zu haben. Gegebenenfalls gibt es für einige Termine noch Restkarten an der Kasse. Außerdem waren für den 16.5. noch Tickets erhältlich.