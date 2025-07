Messerdrohungen, Massenschlägerei, Randalieren - die Schartauer Straße ist ein Brennpunkt in Punkto Kriminalität. Die Zahl der Einsätze von Polizei und Ordnungsamt ist hoch. Jetzt will die Polizei mit konkreten Maßnahmen dagegen vorgehen. Mehr Kontrollen ist nur eine davon.

Die Polizei läuft verstärkt Streife in der Schartauer Straße in Burg.

Burg - „Betrunkener droht mit Messer.“ „Massenschlägerei in der Nacht.“ „Schaufensterscheibe eingeworfen.“ Die Meldungen über Vorfälle in der Schartauer Straße reißen nicht ab. Die Hauptgeschäftsstraße in der Burger Innenstadt ist ein Schwerpunkt im Einsatzgeschehen von Polizei und Ordnungsamt.