  4. Automat Knusperkiste am Bahnhof Burg: Diebe vor Gericht

nächstenliebe oder habgier? Knusperkiste am Bahnhof in Burg im Visier: Wie sich Automaten-Diebe vor Gericht verteidigen

Die Knusperkiste am Bahnhof in Burg ist immer wieder im Visier von Kriminellen. Nun wurden ein Mann und eine Frau Am Amtsgericht angeklagt, einen besonders schweren Diebstahl begangen zu haben. Beiden streiten alles ab. Dann wird ein Video abgespielt.

Von Melvin Thum 29.08.2025, 07:30
Schwerer Diebstahl: Die beiden Angeklagten sollen sich an einem Verkaufsautomaten am Bahnhof in Burg zu schaffen gemacht haben. Melvin Thum

Burg - Ein 47-jähriger und eine 41-jährige Frau werden beschuldigt, am Verkaufsautomaten "Knusperkiste" am Bahnhof in Burg gewaltsam Diebstahl begangen zu haben. Doch vor Gericht sagen sie, das war alles ganz anders.