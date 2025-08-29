nächstenliebe oder habgier? Knusperkiste am Bahnhof in Burg im Visier: Wie sich Automaten-Diebe vor Gericht verteidigen

Die Knusperkiste am Bahnhof in Burg ist immer wieder im Visier von Kriminellen. Nun wurden ein Mann und eine Frau Am Amtsgericht angeklagt, einen besonders schweren Diebstahl begangen zu haben. Beiden streiten alles ab. Dann wird ein Video abgespielt.