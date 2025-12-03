Zwei Autos sind am Dienstag, 2. Dezember 2025, in Burg ineinander gekracht. Auf der Bundesstraße 1 waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Autos krachen in Burg ineinander - Feuerwehr nach Unfall auf der Bundesstraße 1 im Einsatz

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr sind bei einem Unfall in Burg gefordert gewesen. Unter anderem galt es, ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und den Unfallort zu reinigen.

Burg - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Nachmittag vom 2. Dezember 2025 in Burg gekommen. Zwei Fahrzeuge krachten auf der Bundesstraße 1 am Abzweig zum Wohngebiet Ihletal ineinander.

Oft gelesen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ausweisfälscher aus dem Jerichower Land, der im Darknet einen Handel betrieben haben soll.

Gegen 14.40 Uhr ist die freiwillige Feuerwehr aus Burg alarmiert worden, nachdem die Autos an der Kreuzung fast frontal zusammengestoßen waren. Die beteiligten Personen seien beim Eintreffen bereits medizinisch versorgt worden, heißt es von der Feuerwehr.

Für deren Einsatzkräfte galt es, die Unfallstelle abzusichern sowie die aus den Fahrzeugen gelaufenen Betriebsstoffe zu binden. Zudem wurde das sogenannte Batteriemanagement ausgeführt. Das heißt, dass die Batterien in den Autos kontrolliert und gegebenenfalls abgeklemmt wurde.

Während ihres Einsatzes hat die freiwillige Feuerwehr aus Burg bei den Unfallfahrzeugen auf der B1 das sogenannte Batteriemanagement vorgenommen. Foto: Feuerwehr Burg

Interessant: Eine Vielzahl an modernen Fahrzeugen verfügen inzwischen über mehr als eine Batterie. Auch sind diese teilweise versteckt eingebaut. Steuergeräte von Airbags haben außerdem oft eine eigene Stromversorgung. Durch das Abklemmen der Batterie wird das Auslösen der Airbags als nicht automatisch unterbunden.