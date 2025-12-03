Nach einem schweren Unfall mussten Insassen aus einem Auto befreit werden. darunter ein Kind. Die Straße war stundenlang gesperrt.

Genthin - Auf der Kreisstraße am Ortsausgang Genthin in Richtung Belicke kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und blieb stark beschädigt liegen. Der Wagen war mit drei Personen besetzt, darunter ein Kind.

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, hatten sich der Fahrer und das Kind bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können. „Die Beifahrerin war im Inneren eingeschlossen und konnte das Fahrzeug zunächst nicht selbstständig verlassen“, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Voth. Nach Rücksprache mit dem Notarzt wurde eine patientenorientierte Rettung eingeleitet.

Die Feuerwehr war am Dienstagabend am Ortsausgang Genthin im Einsatz. Foto: Michael Voth

Genthiner Feuerwehr schneidet Auto auf und befreit Beifahrerin

Die Feuerwehr setzte hydraulische Rettungstechnik ein, entfernte die Türen sowie das Dach des PKW, um die Patientin sicher zu stabilisieren und aus dem Fahrzeug zu befreien. Anschließend wurde sie gemeinsam mit den anderen Insassen dem Rettungsdienst übergeben und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurden aus dem verunfallten Fahrzeug auslaufendes Benzin und Öl aufgenommen. Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten und wurde von mehr als 20 Einsatzkräften aus Genthin und Altenplathow betreut. Die Polizei nahm vor Ort Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Die Kreisstraße war während des Einsatzes und der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.