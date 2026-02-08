Am vergangenen Samstagabend, den 7. Februar, ist ein Radfahrer in Möckern von der Polizei kontrolliert worden.

Möckern - Am Samstagabend sind Beamte des Polizeireviers Burg in der Möckeraner Lindenstraße auf einen 60-jährigen Radfahrer aufmerksam geworden. Im Zuge einer Kontrolle konnte bei dem Mann ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Der anfängliche Verdacht erhärtete sich im Zuge dieser Kontrolle. Zutage förderte die Überprüfung einen Promillewert von 1,91. Das seltsame: zu diesem Zeitpunkt wies der Mann „keinerlei Ausfallerscheinungen auf“, was für diesen Alkoholisierungsgrad jedoch untypisch anmutete.

60-Jähriger fällt nach Alkohol-Kontrolle in Möckern vom Fahrrad

Erst als ihm die Beamten erklärten, er müsse nun sein Fahrrad für die bevorstehende Blutprobenentnahme anschließen, traf den Mann der Blitz. Er fiel einfach um.

Die Beamten halfen dem Mann in der Folge auf und veranlassten die anberaumte Blutprobe. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.