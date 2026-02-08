Am vergangenen Freitagabend ist die Polizei in Gommern zu einem Einsatz ausgerückt. Grund dafür: mehrere Mülltonnen standen in der Albert-Schweitzer-Straße in Brand.

Gommern - Am Freitagabend hat ein Brandstifter sein Unwesen in der Albert-Schweitzer-Straße in Gommern getrieben. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wären die Beamten gegen 22:15 Uhr am 6. Februar in die besagte Straße gerufen worden. Der Grund dafür: mehrere Mülltonnen standen in Brand.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Gefahr jedoch bereits gebannt. Die sechs Kameraden der Feuerwehr Gommern hatten das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht.

Brandstifter verursacht mehrere Brände in Gommern

Doch damit nicht genug: „Im Zuge der Ermittlungen vor Ort ergab sich, dass es noch einen weiteren Brandort im Nahbereich gab“, so die Polizei. „In einem angrenzenden Hauseingang setzte ein unbekannter Täter die Aushänge an einer Informationstafel in Brand.“

Auf Grund der Vorkommnisse geht die Polizei somit von einer vorsätzlichen Tat aus. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Burg bittet um Hinweise

Zeugen die Hinweise zum Brand oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Burg (03921-9200) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.