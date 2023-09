Die Polizei in Burg ermittelt nach einem rechtsradikalen Vorfall auf dem Niegripper See nahe der Kreisstadt und bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

Burger Polizei ermittelt: Rechtsradikale Rufe auf Niegripper See

Die Polizei in Burg ermittelt wegen rechtsradikaler Äußerungen während einer Bootsfahrt auf dem Niegripper See.

Burg/Niegripp - Ein Bootsausflug auf dem Niegripper See wird für einige Akteure noch ein rechtliches Nachspiel haben. Zeugen informierten die Polizei am Freitagabend, dass auf einem geankerten Boot laute Musik abgespielt werde sowie „Sieg Heil“-Rufe zu hören seien. Mit Hilfe der Wasserwacht, die ein Boot für die Überfahrt zur Verfügung stellte, wurden laut Polizeiangaben wenig später zwei Männer im Alter von 32 und 53 Jahren belehrt und ihre Identitäten festgestellt.

Im nahen Umfeld des Gewässers konnten außerdem zwei weitere Insassen entdeckt werden, die bereits das Boot in Richtung Ufer verlassen hatten, so eine Sprecherin des Revieres in Burg. Der 32-jährige Bootsführer stand außerdem unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Männer müssen nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, unter anderem wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921-920291 oder jede andere Dienststelle entgegen.