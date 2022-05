Exhibitionist am Niegripper See erwischt: Nackter Mann belästigt mehrere Frauen

Am Samstagabend wurde am Niegripper See bei Burg eine weibliche Gruppe von einem nackten Mann belästigt.

Niegriepp (vs) - Am Samstagabend um 19.10 Uhr wurde durch eine Personengruppe aus mehreren jugendlichen Damen mitgeteilt, dass sich in ihrem Nahbereich ein nackter Mann befindet. Nachdem er im See baden war, habe der nunmehr 29-jährige Beschuldigte im unmittelbaren Sichtbereich der Meldenden sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Täter konnte im Tatort durch Polizeibeamte gestellt sowie befragt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.