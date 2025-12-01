Wie die Polizei mitteilt, wird ein 79-jähriger Mann aus dem Seniorenheim in Biederitz vermisst. Hinweise zum Verbleib nimmt das Polizeirevier Jerichower Land entgegen.

Biederitz. - Seit Montagmittag, den ersten Dezember, wird der 79-jährige Karl-Heinz Knittler vermisst. Wie die Polizei mitteilt wurde der Anwohner des Seniorenheims in Biederitz zuletzt um 13:15 Uhr gesehen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, schlanke bis normale Gestalt, schwarze Hose, helles gestreiftes Hemd, Halbglatze, braune Schuhe.

Karl-Heinz Knittler aus dem Biederitzer Seniorenheim wurde zuletzt am Montagmittag gesehen. Foto: Polizei

Der Vermisste ist mit hoher Wahrscheinlichkeit fußläufig unterwegs. Hinweise zum Verbleib des 79-Jährigen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.