Diese Warzenente hat in Burg einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Burg - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei in Burg (Jerichower Land) am Samstag ausgerückt. Den Beamten wurde eine Gans gemeldet, die auf den Straßen unterwegs war. Wenig später musste die Meldung korrigiert werden.

Ein 59-Jähriger hatte die Polizei darüber informiert, dass das Tier am Samstag, 29. November 2025, auf Wanderschaft ist. Gegen 8.30 Uhr zur besten Frühstückszeit ist die Gans auf der Martin-Luther-Straße in der City gesichtet worden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Beamte konnten das Tier vor Ort antreffen und wenig später zusammen mit einem Verantwortlichen der Stadtverwaltung einfangen.

Von wegen Gans - tierischer Ausreißer in Burg ist eine Ente

Im Nachgang des tierischen Einsatzes wurde klar, dass es sich bei der angeblichen Gans um eine sogenannte „Warzenente“ handelt, so die Polizei.

Die Ente wurde anschließend dem zuständigen Tierheim übergeben und wartet nun auf die hoffentlich baldige Abholung durch ihren derzeit noch unbekannten Besitzer.