In Biederitz wurde ein 79-jähriger Mann aus einem Seniorenheim vermisst. Inzwischen hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Biederitz - Die Suche nach einem vermissten Mann aus Biederitz hat am Montagabend ein glückliches Ende gefunden: Wie die Polizei mitteilte, wurde der 79-Jährige, der am Mittag aus einem Seniorenheim verschwunden war, wohlbehalten aufgefunden.

Die Polizei hatte bei ihrer Suche nach dem Vermissten unter anderem auch einen Hubschrauber eingesetzt und eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.