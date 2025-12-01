weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Fahndung nach vermisster Person aus Biederitz beendet

In Biederitz wurde ein 79-jähriger Mann aus einem Seniorenheim vermisst. Inzwischen hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Aktualisiert: 01.12.2025, 19:55
Die vermisste Person aus Biederitz wurde wohlbehalten gefunden.
Biederitz - Die Suche nach einem vermissten Mann aus Biederitz hat am Montagabend ein glückliches Ende gefunden: Wie die Polizei mitteilte, wurde der 79-Jährige, der am Mittag aus einem Seniorenheim verschwunden war, wohlbehalten aufgefunden.

Die Polizei hatte bei ihrer Suche nach dem Vermissten unter anderem auch einen Hubschrauber eingesetzt und eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.