Fahrerflucht: Rentner touchiert Auto in Burg und fährt von Unfallstelle weg

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montag, den 21. März 2022 gegen 11.43 Uhr in Burg eine Fahrerflucht.

Burg (vs) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montag, den 21. März 2022 gegen 11.43 Uhr wie ein 86-jähriger Mann mit seinem Pkw die Holzstraße in Richtung Koloniestraße befuhr. Der Mann fuhr in Schlangenlinien und touchierte mit seinen rechten Seitenspiegel den linken Seitenspiegel eines geparkten Pkw.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann weiter in Richtung Koloniestraße. Die aufmerksame Zeugin fuhr hinterher und hupte. Der Mann hielt dann bei einem Autohaus an und parkte dort sein Fahrzeug. Bei der Polizei machte der Mann keine Angaben zum Unfall und streitet ab, dass er einen parkenden Pkw touchiert habe. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren, nahmen den Unfall auf und leiteten ein Strafverfahren ein.