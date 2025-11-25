Überrumpelt und ausgeraubt: Ein Fahrer von einem VW-Transporter ist in der Nacht auf Dienstag auf einem Parkplatz an der A2 bei Lostau bestohlen worden. Die Masche der Täter ist perfide.

Lostau - Die Täter haben nachts an der Autobahn 2 zugeschlagen und ihr Opfer ganz bewusst überrumpelt. Auf dem Parkplatz „Krähenberge Nord“ bei Lostau wurde ein Fahrer von einem VW-Transporter das Opfer eines Trickbetrügers.

Wie die Autobahnpolizei informiert, soll es in der Nacht zum 25. November gegen 0.45 Uhr zu folgender Situation gekommen sein. Der 28-jähriger Fahrer hatte den Transporter auf dem Rastplatz, der an der A2 in Fahrtrichtung Hannover liegt, abgestellt.

Ein Unbekannter näherte sich dem Fahrzeug und klopfte an die Scheibe. Offenbar, um den Fahrer mit einigen Gesten auf einen Schaden am Transporter aufmerksam zu machen und ihn nach draußen zu locken.

Fahrer von Transporter auf Parkplatz an der A2 um vierstelligen Betrag gebracht

Der Fahrer öffnet die Tür und steigt aus. Und begeht damit einen Fehler. Denn ein zweiter Täter nutzt den Moment der Unaufmerksamkeit aus und öffnet die unverschlossene Beifahrertür. Das bekommt der Fahrer allerdings nicht mit.

Aus dem Inneren des Fahrzeugs wird die Brieftasche des Geschädigten gestohlen. Darin sollen sich nach Angaben der Polizei persönliche Dokumente sowie Bargeld im Wert eines unteren vierstelligen Betrages befunden haben.

Die Täter haben sich fix aus dem Staub gemacht.

Mögliche Zeugen können mit ihren Angaben die Ermittlungen der Polizei unterstützten. Kontakt gibt es unter Telefon (039204) 722 91 oder in jeder Polizeidienststelle.