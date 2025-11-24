In Möckern ist ein 16-Jähriger verletzt worden. Mehrere vermummte Personen sollen ihn mit einem Auto verfolgt haben. Fielen dann Schüsse? Die Polizei ermittelt.

Nach einer Auseinandersetzung in Möckern, bei der ein Jugendlicher mit einem waffenähnlichen Gegenstand verletzt worden ist, sucht die Polizei den Täter.

Möckern - Tatort Hohenziatzer Weg in Möckern. Hier soll es am Sonntag, 23. November 2025, zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 16-Jähriger ist verletzt worden. Das ist bekannt.

Der junge Mann hat der Polizei angegeben, dass er vor der Attacke gegen 20.25 Uhr von einem Fahrzeug verfolgt worden sein soll. Darin hätten mehrere vermummte Personen gesessen. Einer der Insassen hätte anschließend mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf ihn gezielt.

Wurde auf Jugendlichen in Möckern mit einer Waffe geschossen?

Daraufhin hätte der 16-Jährige wei Knallgeräusche wahrgenommen und einen Schmerz im Arm verspürt. Aus Angst sei er flüchtete übereilt geflüchtet und dabei mehrfach gestürzt. Der Geschädigte zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu, die noch vor Ort behandelt wurden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dabei sind auch Zeugen gefragt, die sachdienliche Hinweise geben können oder Informationen zu tatverdächtigen Personen haben. Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land gibt es unter Telefon 03921/9200 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.

Beschreibungen der Insassen vom Fahrzeug oder vom Täter liegen derzeit nicht vor.