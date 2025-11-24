Eine Streife der Autobahnpolizei hat auf der Autobahn 2 bei Burg erfolgreich zugeschlagen: Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte in einem VW mehrere Kilogramm Cannabis entdeckt. Der Fahrer wird per Haftbefehl gesucht.

Burg - Diese Verkehrskontrolle war auf jeden Fall erfolgreich. Am Abend vom 22. November 2025 hat die Autobahnpolizei auf der Autobahn 2 bei Burg mehrere Kilogramm Cannabis sichergestellt.

Die Drogen sollen in kleine Päckchen in einem Pappkarton in einem VW-Passat transportiert worden sein. Kurz vor 19 Uhr ist der Wagen eines 38-Jährigen von Beamten kontrolliert worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Gesamtgewicht des Drogenfundes soll im unteren zweistelligen Kilobereich liegen.

Polizei geht auf der A2 bei Burg Mann ins Netz, der per Haftbefehl gesucht wird

Außerdem hätte ein Drogenschnelltest beim Fahrer positiv angeschlagen. Die Verstöße gehen noch weiter: Denn es hat sich laut Polizei auch herausgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Den Betrag, der ihn vor der Inhaftierung hätte bewahren können, konnte der Mann bei der Kontrolle nicht begleichen.

Der 38-Jährige musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Cannabisgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.