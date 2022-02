Flucht nach Unfall: Unbekannter Fahrer kollidiert mit parkendem Auto in Burg

Burg (vs) - Ein 66-Jähriger aus Burg stellte am 22. Februar 2022 seinen Hyundai i30 ordnungsgemäß in der Johann-Mühlpfort-Straße in Burg am rechten Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in der Zeit bis zum 26. Februar 2022 mit dem abgestellten Pkw kollidiert und verließ rechtswidrig die Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.