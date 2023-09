Burg - Am 31. August 2023 sind zwei Fahrradfahrer in Burg (Jerichower Land) in der Fruchtstraße zusammengestoßen. Laut Polizei ist eine 80-Jährige gegen 10 Uhr in Richtung Holzstraße unterwegs gewesen, als ein 26-Jähriger aus einer Einmündung in die Fruchtstraße einbiegen wollte.

Der Mann soll die Vorfahrt der Frau übersehen haben. Sie stürzte und wurde leicht verletzt im Burger Krankenhaus behandelt. Der Unfallverursacher habe seiner Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen können, heißt es weiter. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung laufen.