Wird die Burger Innenstadt wieder zum Brennpunkt an Wochenenden? In zwei Fällen kam es Freitag und Sonnabend zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

In Burg kam es Wochenende zu zwei Polizeieinsätzen in der Innenstadt.

Burg - Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Betrunkenen kam es am späten Freitagabend im Bereich des Spät-Shops in der Schartauer Straße in Burg. Laut Polizeiangaben zerschlug einer der Männer eine Glasflasche und griff seinen Gegner mit einer Scherbe an. Der erlitt dadurch Schnittverletzungen im Gesicht und fügte sein Gegenüber einen Faustschlag zu. Der Rettungsdienst musste beide Männer behandeln.

Die Polizei musste auch Sonnabendabend eingreifen, weil ein Burger im Bereich des Marktes urinierte und von einem Mann mit Pfefferspray attackiert wurde.