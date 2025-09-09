Damit hatte die Traktor-Fahrerin bestimmt nicht gerechnet, als sie in die Kurve bog. Es folgte eine halbseitige Sperrung über Stunden in Leitzkau.

Der Anhänger voll mit Silage ist in der Kurve umgekippt.

Leitzkau - Da war kein Durchkommen mehr am Morgen, 9. September, in Leitzkau auf der Ladeburger Straße.

Gegen 8.50 Uhr ist einer Traktorfahrerin in der Kurve der abknickenden Hauptstraße der Anhänger umgekippt. Dieser war vollbeladen mit Silage, die sich über die Straße verteilte.

Glück im Unglück hatte die 19jährige Fahrerin: Sie wurde nicht verletzt, denn der Traktor kippte nicht. Am Anhänger, dem Traktor und an der Straße entstand allerdings Sachschaden.

Gegen 12 Uhr war die Straße wieder frei - davor war dann nur einseitiger Verkehr möglich, den die Polizei regelte. Die Feuerwehr rückte mit an und beseitigte ausgeflossenes Öl und half dem Landwirtschaftsbetrieb beim Beräumen der Straße.