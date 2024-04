Möckern - Sie ist 16 Jahre alt und wurde zuletzt an der Bushaltestelle „Bahnhofstraße“ in Möckern gesehen. Die Polizei ist auf der Suche nach Sina Marie P. Sie wird seit dem 14. April 2024 21.30 Uhr vermisst.

Die 16-jährige Sina Marie P. aus Möckern (Jerichower Land) wird vermisst. Foto: Polizei

Die Teenagerin wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,68 cm groß

kräftige Statur (wiegt etwa 80 Kilogramm)

Brillenträgerin

dunkle Haare

schwarze Hose, schwarze dünne Jacke und dunkle Schuhe

führt zudem eine auffällige rosafarbene Umhängetasche mit sich

Mädchen könnte sich in Magdeburg aufhalten

Das Mädchen soll bereits abgängig gewesen sein, „jedoch noch nie über einen so langen Zeitraum“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach aktuellem Erkenntnisstand geht man davon aus, dass die Vermisste möglicherweise an der Bushaltestelle in Möckern in den Bus nach Magdeburg eingestiegen ist und sich möglicherweise aktuell in Magdeburg aufhalten könnte.

Sie soll mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fuß unterwegs sein. Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Hinweise zum Verbleib der 16-jährigen Sina Marie P. aus Möckern nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.