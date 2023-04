Burg - vs

Ein Raser ist am 25. April 2023 in Burg bei Magdeburg in den Mittagsstunden der Polizei buchstäblich ins Netz gerauscht. Beamte vom Polizeirevier Jerichower Land hatten an der Zerbster Chaussee in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle eingerichtet und dabei 80 Fahrzeuge erfasst.

Vier davon seien zu schnell unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Der traurige Spitzenreiter ist mit Tempo 81 geblitzt worden – erlaubt sind in diesem Bereich maximal 50 Stundenkilometer.

Die Betroffenen erhalten in den nächsten Wochen einen Bußgeldbescheid der Zentralen Bußgeldstelle Magdeburg, so der Hinweis.